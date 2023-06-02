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Депутат горсовета Антон Картавин задержан после обысков в 5.30 утра

2 июня 2023, 03:05
Фото: Телеграм канал Коалиция Новосибирск 2020
Депутат горсовета Антон Картавин
Сегодня в 5.30 утра к депутату Городского совета Новосибирска Антону Картавину пришли с обысками, после чего он был доставлен сначала в отдел полиции, а потом в прокуратуру.

После обысков в 5.30 утра 2 июня депутата горсовета Антона Картвина задержали. Об этом он успел написать в чат, поэтому новость не стала секретом, и Светлана Каверзина написала у себя в соцсетях: «Жду „гостей“ у себя».

Как позднее сообщил сам Картавин, «сегодня утром, в шестом часу утра меня разбудили сотрудники полиции, доставили в Ленинский отдел полиции и оттуда в прокуратуру. Я находился там три часа, чтобы просто получить предупреждение о недопустимости нарушения закона».

Как предполагает на своей странице Вконтакте Светлана Каверзина, предупреждение было выдано в преддверии 4 июня, дня рождения Навального, и добавляет «Задержание в 5:30 утра для того, чтобы 'выдать бумажку' в 9:30, считаю недопустимой полицейской практикой».

В 2020 году Антон Картавин стал депутатом Городского совета Новосибирска от 25-го округа в составе коалиции «Новосибирск-2020». Картавин принимал участие в митинге против роста тарифов ЖКХ.

Новосибирского депутата Картавина подозревают в экстремистской деятельности
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Ранее у Антона Картавина уже были проблемы с полицией, его подозревали в экстремистской деятельности.

#Ольга Храмушкина#Депутат#Задержание#Общество#Происшествия#Политика#Полиция#Новосибирск#Новосибирская область
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