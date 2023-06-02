Сегодня в 5.30 утра к депутату Городского совета Новосибирска Антону Картавину пришли с обысками, после чего он был доставлен сначала в отдел полиции, а потом в прокуратуру.

После обысков в 5.30 утра 2 июня депутата горсовета Антона Картвина задержали. Об этом он успел написать в чат, поэтому новость не стала секретом, и Светлана Каверзина написала у себя в соцсетях: «Жду „гостей“ у себя». Как позднее сообщил сам Картавин, «сегодня утром, в шестом часу утра меня разбудили сотрудники полиции, доставили в Ленинский отдел полиции и оттуда в прокуратуру. Я находился там три часа, чтобы просто получить предупреждение о недопустимости нарушения закона». Как предполагает на своей странице Вконтакте Светлана Каверзина, предупреждение было выдано в преддверии 4 июня, дня рождения Навального, и добавляет «Задержание в 5:30 утра для того, чтобы 'выдать бумажку' в 9:30, считаю недопустимой полицейской практикой». В 2020 году Антон Картавин стал депутатом Городского совета Новосибирска от 25-го округа в составе коалиции «Новосибирск-2020». Картавин принимал участие в митинге против роста тарифов ЖКХ. Новосибирского депутата Картавина подозревают в экстремистской деятельности Узнать подробнее Ранее у Антона Картавина уже были проблемы с полицией, его подозревали в экстремистской деятельности.