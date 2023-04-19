atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

Оружие ВСУ и нацистские нашивки увидят новосибирцы в художественном музее

19 апреля 2023, 08:03
Фото: Министерство культуры НСО
На выставке представлены уникальные артефакты

В Новосибирске открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

В Новосибирском государственном художественном музее официально открылась экспозиция «Обыкновенный нацизм». Ее основой стали экспонаты, привезенные из ДНР и ЛНР.
«Проект «Обыкновенный нацизм» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, фонда «История Отечества» и Музея Победы. Экспонаты были собраны Межмузейной группой Министерства культуры Российской Федерации, созданной по инициативе Российского исторического общества весной 2022 года», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.

Вниманию посетителей представят оружие ВСУ, нашивки и шевроны солдат и наемников неонацистского толка, фрагменты вооружений, упаковки иностранных снарядов и элементы обмундирования стран НАТО. Особое внимание также уделено фотографиям от военных корреспондентов РИА «Новости». Сама выставка продлится до 14 мая.

Погиб военкор Владлен Татарский, кто это: фото, биография и подробности о теракте
Узнать подробнее
#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Выставка#Минкульт#Экспозиция
Подпишитесь
Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие
Вчера, 09:30
«Неадекватная толпа» — ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии
Сегодня, 03:27
Аномально холодный апрель 2023 года в Новосибирске: сравнение погоды за 5 лет
Сегодня, 01:41
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Вчера, 06:42
В Новосибирске оштрафовали мужчину за организацию встречи ЧВК «Редан»
Сегодня, 01:21
Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска
Вчера, 06:03