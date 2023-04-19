Оружие ВСУ и нацистские нашивки увидят новосибирцы в художественном музее

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
«Проект «Обыкновенный нацизм» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, фонда «История Отечества» и Музея Победы. Экспонаты были собраны Межмузейной группой Министерства культуры Российской Федерации, созданной по инициативе Российского исторического общества весной 2022 года», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.
Вниманию посетителей представят оружие ВСУ, нашивки и шевроны солдат и наемников неонацистского толка, фрагменты вооружений, упаковки иностранных снарядов и элементы обмундирования стран НАТО. Особое внимание также уделено фотографиям от военных корреспондентов РИА «Новости». Сама выставка продлится до 14 мая.