Стало из 24 бизонов привезут в Новосибирск из Европы — что за проект

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
В проекте по созданию масштабной экосистемы в Новосибирск примут участие 24 бизона, которые будут привезены из Европы. Этих животных распределят по природным паркам Северной Сибири, пишет «РБК-Новосибирск».
Бизоны уже были доставлены в Венгрию после того, как их взяли в Дании. Проходить таможню они будут в Смоленске, а затем отправятся в Новосибирск. 12 бизонов останутся в области, а еще 12 будут направлены в природный парк на Ямале под названием «Ингилор». В свою очередь, Ямал прислал в Новосибирск 15 телят овцебыков.
Ученые считают, что через несколько десятилетий благодаря этому проекту будет создана естественная экосистема, способная воздействовать на климат планеты.