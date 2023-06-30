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Стало из 24 бизонов привезут в Новосибирск из Европы — что за проект

30 июня 2023, 03:40
Фото: 1MI
Бизонов привезут в Новосибирск

В Новосибирск привезут стадо из 24 бизонов из Европы

В Новосибирск из Европы привезут стадо из 24 бизонов для реализации проекта по созданию экосистемы, которая может влиять на климат на планете через 50-100 лет.

В проекте по созданию масштабной экосистемы в Новосибирск примут участие 24 бизона, которые будут привезены из Европы. Этих животных распределят по природным паркам Северной Сибири, пишет «РБК-Новосибирск».

Бизоны уже были доставлены в Венгрию после того, как их взяли в Дании. Проходить таможню они будут в Смоленске, а затем отправятся в Новосибирск. 12 бизонов останутся в области, а еще 12 будут направлены в природный парк на Ямале под названием «Ингилор». В свою очередь, Ямал прислал в Новосибирск 15 телят овцебыков.

Ученые считают, что через несколько десятилетий благодаря этому проекту будет создана естественная экосистема, способная воздействовать на климат планеты.

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#Эмилия Губарева#Бизоны#Экосистема#Ученые#Климат#Общество#Экология#Животные#Новосибирск#Россия
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