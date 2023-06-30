Стало из 24 бизонов привезут в Новосибирск из Европы — что за проект

Бизоны уже были доставлены в Венгрию после того, как их взяли в Дании. Проходить таможню они будут в Смоленске, а затем отправятся в Новосибирск. 12 бизонов останутся в области, а еще 12 будут направлены в природный парк на Ямале под названием «Ингилор». В свою очередь, Ямал прислал в Новосибирск 15 телят овцебыков.