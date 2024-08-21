«Метод суши» советуют использовать туристам при упаковке чемодана

Любой турист знает, что правильно сложить в чемодан или рюкзак свои вещи — один из самых важных моментов во время сбора в путешествие. Каждый привык складывать поклажу по-своему, и наверняка найдет множество аргументов в защиту своего способа. Но в последнее время все больше и больше путешественников по всему миру отдают предпочтению «методу суши».