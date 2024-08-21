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Published Сегодня, 04:20

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«Метод суши» советуют использовать туристам при упаковке чемодана

«Метод суши» советуют использовать туристам при упаковке чемодана

21 августа 2024, 04:20
Фото: 1MI
Любой путешественник может похвастаться своим методом сбора вещей в дорогу, но этот способ завоевывает все больше и больше поклонников.

Любой турист знает, что правильно сложить в чемодан или рюкзак свои вещи — один из самых важных моментов во время сбора в путешествие. Каждый привык складывать поклажу по-своему, и наверняка найдет множество аргументов в защиту своего способа. Но в последнее время все больше и больше путешественников по всему миру отдают предпочтению «методу суши».

Как и все гениальное, «метод суши» весьма прост. Туристу необходимо запомнить главное: «мелкое вокруг крупного».

Для начала нужно выбрать самую крупную вещь из своего багажа. Вокруг нее необходимо скомпоновать вещи более мелкого размера. Причем, эффективнее всего скатывать их в валики, так они займут еще меньше места.

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Аккуратно скатанные вещи к тому же меньше помнутся в дороге, и турист сможет переодеться сразу после приезда.

Кроме того, эксперты советуют стараться брать в дорогу одежду из менее мнущихся тканей, то есть синтетических — лайкры, нейлона или полиэстера. А вот вещи из льна, шелка и хлопка имеют свойства мяться весьма сильно.

Правильно выбранная стратегия сбора в дорогу поможет сделать ваше путешествия ярким и незабываемым.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Багаж#КЦ
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