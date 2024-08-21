«Метод суши» советуют использовать туристам при упаковке чемодана

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Любой турист знает, что правильно сложить в чемодан или рюкзак свои вещи — один из самых важных моментов во время сбора в путешествие. Каждый привык складывать поклажу по-своему, и наверняка найдет множество аргументов в защиту своего способа. Но в последнее время все больше и больше путешественников по всему миру отдают предпочтению «методу суши».
Как и все гениальное, «метод суши» весьма прост. Туристу необходимо запомнить главное: «мелкое вокруг крупного».
Для начала нужно выбрать самую крупную вещь из своего багажа. Вокруг нее необходимо скомпоновать вещи более мелкого размера. Причем, эффективнее всего скатывать их в валики, так они займут еще меньше места.
Аккуратно скатанные вещи к тому же меньше помнутся в дороге, и турист сможет переодеться сразу после приезда.
Кроме того, эксперты советуют стараться брать в дорогу одежду из менее мнущихся тканей, то есть синтетических — лайкры, нейлона или полиэстера. А вот вещи из льна, шелка и хлопка имеют свойства мяться весьма сильно.
Правильно выбранная стратегия сбора в дорогу поможет сделать ваше путешествия ярким и незабываемым.