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Posted 14 декабря, 04:43

Published 14 декабря, 04:43

Modified 14 декабря, 04:45

Updated 14 декабря, 04:45

Тело в морге

Мужчину нашли мертвым в квартире в Первомайском районе — что произошло

14 декабря 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney. Тело в морге

В Первомайском районе Новосибирска нашли тело пенсионера

13 декабря 2024 года в Первомайском районе Новосибирска сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) обнаружили тело 62-летнего мужчины в одной из квартир на улице Первомайской.

Вызов поступил на пульт дежурного МАСС около 10:13. Соседи сообщили о сильном неприятном запахе, исходившем из квартиры, и отсутствии реакции со стороны проживавшего там мужчины. По прибытию спасатели обеспечили доступ в помещение и обнаружили тело жильца без признаков жизни.

«Из квартиры шел сильный запах, доступ был оперативно обеспечен», — отметили представители МАСС в своей публикации в социальных сетях.

Тело мужчины передано сотрудникам полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Причина смерти пока не сообщается, и точный диагноз станет известен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Смерть#Спасатели#Полиция#МАСС
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