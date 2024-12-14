Мужчину нашли мертвым в квартире в Первомайском районе — что произошло

Posted 14 декабря, 04:43
Published 14 декабря, 04:43
Modified 14 декабря, 04:45
Updated 14 декабря, 04:45
Вызов поступил на пульт дежурного МАСС около 10:13. Соседи сообщили о сильном неприятном запахе, исходившем из квартиры, и отсутствии реакции со стороны проживавшего там мужчины. По прибытию спасатели обеспечили доступ в помещение и обнаружили тело жильца без признаков жизни.
«Из квартиры шел сильный запах, доступ был оперативно обеспечен», — отметили представители МАСС в своей публикации в социальных сетях.
Тело мужчины передано сотрудникам полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Причина смерти пока не сообщается, и точный диагноз станет известен после проведения судебно-медицинской экспертизы.