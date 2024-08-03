Трое молодых мужчин получили увечья из-за лопнувшего колеса в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Автомобиль выбросило с дороги, он улетел в кювет. Трое молодых мужчин, находившиеся в салоне, получили травмы, им потребовалась помощь спасателей и медиков. Сотрудники МАСС достали людей из салона и отдали врачам скорой помощи. Пострадавшим по 18-19 лет.
Автомобилистам посоветовали осматривайте шины, проверять давление на СТО. Также не стоит пытаться экономить и брать резину с рук.
Ранее мы сообщали о разборках на борту самолета, из-за которых пришлось совершить экстренную посадку в Новосибирске.