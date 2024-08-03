atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Трое молодых мужчин получили увечья из-за лопнувшего колеса в Новосибирске

Трое молодых мужчин получили увечья из-за лопнувшего колеса в Новосибирске

3 августа 2024, 04:03
Фото: 1MI
2 августа на улице Одоевского в Первомайском районе у автомобиля на ходу лопнуло колесо, рассказали в МАСС.

Автомобиль выбросило с дороги, он улетел в кювет. Трое молодых мужчин, находившиеся в салоне, получили травмы, им потребовалась помощь спасателей и медиков. Сотрудники МАСС достали людей из салона и отдали врачам скорой помощи. Пострадавшим по 18-19 лет.

Автомобилистам посоветовали осматривайте шины, проверять давление на СТО. Также не стоит пытаться экономить и брать резину с рук.

Видео: МАСС

Ранее мы сообщали о разборках на борту самолета, из-за которых пришлось совершить экстренную посадку в Новосибирске.

Читайте также:
Что будет с ценами на бензин в России после введенного запрета на экспортВосемь магазинов ограбили в Новосибирске за сутки — смотрим уловыЖаркий август с грозами пообещали новосибирцам синоптики
#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#МАСС
Подпишитесь
Медведь нагрянул на новосибирскую пасеку, чтобы полакомиться медом — фото
Сегодня, 03:27
Одну из улиц Новосибирска предложили назвать в честь Юрия Андропова
Вчера, 12:18
Тянут уже год. Без денег и жилья оставила 94-летнюю труженицу тыла администрация Барабинского района
Вчера, 11:59
Новосибирец Митя Фомин ищет помощи у экстрасенсов из «Места силы»
Вчера, 11:50
Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика
Вчера, 06:15
Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска
Вчера, 05:36