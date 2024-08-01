Из-за горячих разборок семейной пары экстренно сел самолет в Новосибирске

Причиной стал конфликт на борту, который устроила семейная пара. Утихомирить их не удавалось, более того, муж и жена в грубой форме оскорбляли пассажиров и экипаж. Командиру ничего не оставалось, как изменить маршрут и высадить пару на запасном аэродроме, передав их в руки транспортной полиции.