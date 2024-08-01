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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

Из-за горячих разборок семейной пары экстренно сел самолет в Новосибирске

Из-за горячих разборок семейной пары экстренно сел самолет в Новосибирске

1 августа 2024, 05:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Самолет, летевший рейсом Иркутск — Москва, был вынужден уйти с маршрута и приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево, рассказали в пресс-службе УТ МВД СФО.

Причиной стал конфликт на борту, который устроила семейная пара. Утихомирить их не удавалось, более того, муж и жена в грубой форме оскорбляли пассажиров и экипаж. Командиру ничего не оставалось, как изменить маршрут и высадить пару на запасном аэродроме, передав их в руки транспортной полиции.

Нарушителей порядка привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. По ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ им грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи или арест до 15 суток.

Видео: УТ МВД СФО

В новосибирском МЖК цыгане устроили драку с поножовщиной, конфликт попал на видео. Посмотрите, чем всё закончилось.

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