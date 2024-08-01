Из-за горячих разборок семейной пары экстренно сел самолет в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Причиной стал конфликт на борту, который устроила семейная пара. Утихомирить их не удавалось, более того, муж и жена в грубой форме оскорбляли пассажиров и экипаж. Командиру ничего не оставалось, как изменить маршрут и высадить пару на запасном аэродроме, передав их в руки транспортной полиции.
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