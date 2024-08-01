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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Цыгане устроили разборки с поножовщиной в густонаселенном районе Новосибирска

Цыгане устроили разборки с поножовщиной в густонаселенном районе Новосибирска

1 августа 2024, 04:22
Фото: 1MI
В жилмассиве МЖК в Октябрьском районе цыгане устроили разборки на улице, происходящее сняли на видео очевидцы.

Инцидент произошел на улице Высоцкого. На кадрах, снятых местными жителями, запечатлен неравный бой — двое мужчин борются против одного. В итоге они скрываются, их оппонент следует за ними, все трое скрываются за деревьями. Драка сопровождается громкими криками местных, к которым примешиваются детские голоса.

Видео: Максим Иванков / vk.com/mymjk

В полиции корреспонденту сообщили, что информация уточняется.

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Ранее суд отправил под стражу участника резни в новосибирской электричке. Мужчину цыганской национальности обвиняют в покушении на убийство.

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