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Жаркий август с грозами пообещали новосибирцам синоптики

Жаркий август с грозами пообещали новосибирцам синоптики

2 августа 2024, 08:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Август в Новосибирске обещает быть жарким, температура будет превышать норму на 1-2 градуса, рассказали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Днем воздух будет нагреваться до 23-28 градусов, сохранится грозовая активность. В связи с этим главными опасностями, которые будут подстерегать новосибирцев, останутся пожары и гибель на водных объектах, предупредили в мэрии Новосибирска.

Горожанам напомнили о недопустимости купания в необорудованных местах и в нетрезвом состоянии, нельзя оставлять детей без присмотра. Также стоит быть осторожным при управлении плавательными средствами.

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