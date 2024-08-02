Жаркий август с грозами пообещали новосибирцам синоптики

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Днем воздух будет нагреваться до 23-28 градусов, сохранится грозовая активность. В связи с этим главными опасностями, которые будут подстерегать новосибирцев, останутся пожары и гибель на водных объектах, предупредили в мэрии Новосибирска.
Горожанам напомнили о недопустимости купания в необорудованных местах и в нетрезвом состоянии, нельзя оставлять детей без присмотра. Также стоит быть осторожным при управлении плавательными средствами.