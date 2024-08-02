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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Вопрос космонавту МКС задала фотограф из Новосибирска

Вопрос космонавту МКС задала фотограф из Новосибирска

2 августа 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Вопросы космонавтам, находящимся на МКС, можно задать в рамках совместного проекта Роскосмоса и телеканал «RT на русском».

В ходе очередного эфира свой видеовопрос командиру экспедиции Олегу Кононенко задала фотограф из Новосибирска Анна Ситникова, пишет «ЧС-инфо».

Сибирячка спросила, знают ли родственники космонавтов, когда над ними пролетает МКС.

Космонавт ответил, что отслеживать маршрут и местонахождение Международной космической станции можно на специализированных сайтах.

Также сын Кононенко спросил у отца, когда он вернется домой. Космонавт ответил, что 23 сентября.

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Ранее житель Новосибирской области запечатлел на видео полет МКС на фоне Луны.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Космос
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