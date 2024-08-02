Вопрос космонавту МКС задала фотограф из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В ходе очередного эфира свой видеовопрос командиру экспедиции Олегу Кононенко задала фотограф из Новосибирска Анна Ситникова, пишет «ЧС-инфо».
Сибирячка спросила, знают ли родственники космонавтов, когда над ними пролетает МКС.
Космонавт ответил, что отслеживать маршрут и местонахождение Международной космической станции можно на специализированных сайтах.
Также сын Кононенко спросил у отца, когда он вернется домой. Космонавт ответил, что 23 сентября.