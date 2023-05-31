Минералка без газа и светлая одежда: новосибирцев предупреждают об аномальной жаре

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«С 1 июня по 7 июня 2023 года в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30 и выше. С 5 июня местами сильная жара с температурными значениями +35», - указано в сообщении.
В связи с аномальной жарой прогнозируется рост природных пожаров, перебои в работе электроприборов и затруднение работы транспорта. Также возможно увеличение количества несчастных случаев на воде.
Новосибирцев просят избегать физических нагрузок, воздержаться от алкоголя и перейти на минеральную воду без газа. Одеваться нужно в одежду светлых тонов и обязательно надевать головной убор.