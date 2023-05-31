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Минералка без газа и светлая одежда: новосибирцев предупреждают об аномальной жаре

31 мая 2023, 13:41
Фото: 1MI
Новосибирцев ждет аномальная жара

МЧС предупреждает новосибирцев об аномальной жаре свыше +35 градусов

Новосибирцы начали получать сообщения об аномальной жаре до +35 градусов. Жителей области просят беречь себя.
«С 1 июня по 7 июня 2023 года в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30 и выше. С 5 июня местами сильная жара с температурными значениями +35», - указано в сообщении.

В связи с аномальной жарой прогнозируется рост природных пожаров, перебои в работе электроприборов и затруднение работы транспорта. Также возможно увеличение количества несчастных случаев на воде.

Новосибирцев просят избегать физических нагрузок, воздержаться от алкоголя и перейти на минеральную воду без газа. Одеваться нужно в одежду светлых тонов и обязательно надевать головной убор.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Жара#МЧС
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