Согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первый день лета 2023 года, жители Новосибирска ожидают жару до +28 ℃, а по области — до 30 ℃. В ночь на 1 июня температура воздуха составит +12..+14 ℃ в городе и +9..+11 ℃ в пригороде. Днем воздух прогреется до +26..+28 ℃, и по области до +30 ℃. Весь день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Общий уровень загрязнения воздуха города ожидается низким.