Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первый день лета 2023 года, жители Новосибирска ожидают жару до +28 ℃, а по области — до 30 ℃. В ночь на 1 июня температура воздуха составит +12..+14 ℃ в городе и +9..+11 ℃ в пригороде. Днем воздух прогреется до +26..+28 ℃, и по области до +30 ℃. Весь день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Общий уровень загрязнения воздуха города ожидается низким.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», 1 июня потеплеет до +28 ℃ днем и +13 ℃ ночью. В период со 2 по 10 июня будет сохраняться 30-градусная жара без осадков.
Сервис world-weather обещает жару за 30 ℃ после 4 июня. Будет ясно и без осадков.