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Жара до +30 ℃ стукнет по Новосибирску с 1 июня 2023 — прогноз синоптиков

31 мая 2023, 05:39
Фото: 1MI
Жара стукнет по Новосибирску

Жара до +30 ℃ ожидается в Новосибирске с 1 июня

В Новосибирске потеплеет до +30 ℃ в начале июня, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первый день лета 2023 года, жители Новосибирска ожидают жару до +28 ℃, а по области — до 30 ℃. В ночь на 1 июня температура воздуха составит +12..+14 ℃ в городе и +9..+11 ℃ в пригороде. Днем воздух прогреется до +26..+28 ℃, и по области до +30 ℃. Весь день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Общий уровень загрязнения воздуха города ожидается низким.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 1 июня потеплеет до +28 ℃ днем и +13 ℃ ночью. В период со 2 по 10 июня будет сохраняться 30-градусная жара без осадков.

Сервис world-weather обещает жару за 30 ℃ после 4 июня. Будет ясно и без осадков.

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#Эмилия Губарева#Жара#Погода#Город#Экология#Новосибирск
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