Экстремальная жара ударит по Новосибирску 1 июня - прогноз погоды на первые дни лета

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
Теплый циклон надвигается на наш регион. В связи с этим начнется экстремальная жара.
Вечером 30 мая возможны кратковременные дожди и грозы, а ночью температура опустится до +11°C. Днем 31 мая погода будет ясной без осадков и потеплеет до +26 по Цельсию.
Ночью 1 июня температура составит от +11°C, а днем потеплеет до +28 градусов. Скорость ветра достигнет 12 м/с местами. Будет солнечно и без осадков.
Напомним, ранее синоптики составляли полный прогноз на все лето. Читайте, каким будет июнь, июль и август.