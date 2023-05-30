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Экстремальная жара ударит по Новосибирску 1 июня - прогноз погоды на первые дни лета

30 мая 2023, 02:09
Фото: 1MI
1 июня придет жара в Новосибирск

В Новосибирске ожидается жара до +28 градусов 1 июня

В первый день лета 2023 года в Новосибирске ожидается жаркая погода с температурой до +28 градусов. Об это свидетельствует прогноз Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Теплый циклон надвигается на наш регион. В связи с этим начнется экстремальная жара.

Вечером 30 мая возможны кратковременные дожди и грозы, а ночью температура опустится до +11°C. Днем 31 мая погода будет ясной без осадков и потеплеет до +26 по Цельсию.

Ночью 1 июня температура составит от +11°C, а днем потеплеет до +28 градусов. Скорость ветра достигнет 12 м/с местами. Будет солнечно и без осадков.

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Напомним, ранее синоптики составляли полный прогноз на все лето. Читайте, каким будет июнь, июль и август. 

#Алина Шефер#Погода на неделю#Лето#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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