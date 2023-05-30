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В Новосибирске перенесли открытие пляжей: когда купаться?

30 мая 2023, 12:19
Фото: 1MI
Пляжи для новосибирцев откроют 15 июня

В Новосибирске перенесли открытие пляжей на 15 июня

В Новосибирске официально перенесли открытие пляжных зон. Места для купания будут открыты в середине июня.

Как сообщает «КП-Новосибирск», официальное открытие пляжей состоится 15 июня. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска. Дату назвал начальник департамента по ЧС администрации города Сергей Куценко.

До этого новосибирцам назвали безопасные зоны для купания. В городе имеется шесть подобных локаций. Они находятся парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляжи Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), Академгородке (пляж «Звезда») и пляж у Оби со стороны парка «Бугринская роща»).

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Пляж#Отдых
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