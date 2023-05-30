В Новосибирске перенесли открытие пляжей: когда купаться?

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как сообщает «КП-Новосибирск», официальное открытие пляжей состоится 15 июня. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска. Дату назвал начальник департамента по ЧС администрации города Сергей Куценко.
До этого новосибирцам назвали безопасные зоны для купания. В городе имеется шесть подобных локаций. Они находятся парке культуры и отдыха «У моря Обского» (пляжи Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг»), Академгородке (пляж «Звезда») и пляж у Оби со стороны парка «Бугринская роща»).