atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Изображение материала

Под Новосибирском видели опасного бурого медведя-шатуна

9 июля 2023, 02:39
Фото: 1MI
Медведя видели люди
Опасного бурого медведя-шатуна заметили неподалеку от сел Легостаевского сельсовета в Искитимском районе Новосибирской области.

В Искитимском районе вблизи сел Легостаевского сельсовета заметили бродящего медведя. Местным жителям было сообщено о возможной опасности походов в лес. Об этом информирует издание «Искитимская газета».

Бурый хищник несколько раз появлялся перед людьми и подходил к границам населенных пунктов. Местное население просят временно отказаться от походов в лес за грибами и ягодами, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

По словам экспертов, медведи приближаются к людям, когда в лесу не хватает пищи. Особенно предпочтение косолапые дают неофициальным свалкам, где часто выбрасывают непотребленные продукты.

«Они долго умирают»: 15 лет медведь служит рекламой кафе на трассе «Новосибирск-Омск»
Узнать подробнее
Читайте также:
Медведя держат в клетке на трассе «Новосибирск-Омск» ради рекламы кафеВ Новосибирской области грибники обнаружили следы медведя у Кудряшовского бораВ Новосибирске мужчина уснул на тротуаре с плюшевым медведем в обнимку
#Эмилия Губарева#Лес#Медведь#Опасность#Новосибирская область#Город#Животные#Искитимский район
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Копипаст и плагиат: где взяли поздравления с Днем семьи новосибирские чиновники
Вчера, 06:44
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи
Вчера, 11:18
Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца
Вчера, 00:03
Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске
Сегодня, 02:25
Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37
Вчера, 04:27