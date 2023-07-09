Под Новосибирском видели опасного бурого медведя-шатуна

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
В Искитимском районе вблизи сел Легостаевского сельсовета заметили бродящего медведя. Местным жителям было сообщено о возможной опасности походов в лес. Об этом информирует издание «Искитимская газета».
Бурый хищник несколько раз появлялся перед людьми и подходил к границам населенных пунктов. Местное население просят временно отказаться от походов в лес за грибами и ягодами, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
По словам экспертов, медведи приближаются к людям, когда в лесу не хватает пищи. Особенно предпочтение косолапые дают неофициальным свалкам, где часто выбрасывают непотребленные продукты.