Убийство на станции Зубково: в Новосибирской области зарезали охотника

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В ночь на 27 августа на станции Зубково, расположенной под Новосибирском, произошло убийство. Один мужчина, который ранее жил в этой местности, приехал сюда для охоты. Во время этой поездки он столкнулся с другим местным жителем и между ними возник конфликт.
В ходе потасовки под руку злоумышленнику подвернулся нож, и пострадавший получил ранение. Он смог вернуться домой, но его кровотечение было слишком серьезным — по прибытии скорой помощи он скончался.Об этом пишет «Краснозерская новь».
Правоохранительные органы быстро задержали подозреваемого в причастности к преступлению. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента.