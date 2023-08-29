Убийство на станции Зубково: в Новосибирской области зарезали охотника

В ночь на 27 августа на станции Зубково, расположенной под Новосибирском, произошло убийство. Один мужчина, который ранее жил в этой местности, приехал сюда для охоты. Во время этой поездки он столкнулся с другим местным жителем и между ними возник конфликт.