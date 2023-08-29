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Мужчина умер

Убийство на станции Зубково: в Новосибирской области зарезали охотника

29 августа 2023, 04:23
Фото: 1MI
Мужчина умер

В Новосибирской области зарезали охотника на станции Зубково

В Новосибирской области на станции Зубково произошло убийство охотника, который был зарезан в результате конфликта с выпившим мужчиной.

В ночь на 27 августа на станции Зубково, расположенной под Новосибирском, произошло убийство. Один мужчина, который ранее жил в этой местности, приехал сюда для охоты. Во время этой поездки он столкнулся с другим местным жителем и между ними возник конфликт.

В ходе потасовки под руку злоумышленнику подвернулся нож, и пострадавший получил ранение. Он смог вернуться домой, но его кровотечение было слишком серьезным — по прибытии скорой помощи он скончался.Об этом пишет «Краснозерская новь».

Правоохранительные органы быстро задержали подозреваемого в причастности к преступлению. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента.

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#Общество#Криминал#Новосибирская область#Убийство#Эмилия Губарева#18+
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