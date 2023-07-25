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В новосибирском Академгородке происходит всплеск убийств, поведал следователь

25 июля 2023, 09:56
Фото: Midjourney
Криминала стало много в Академе
Новосибирский Академгородок в опасности: в районе происходит всплеск убийств, о чем рассказал следователь.

В Новосибирске следователь отдела по Советскому району Следственного комитета РФ Дмитрий Добуш, рассказал об увеличении числа убийств в Академгородке.

Он отметил, что количество преступлений против жизни и здоровья чаще происходит именно в этом районе, а не в центре города, пишет Сиб.фм.

Следователь опирается на свой опыт работы и говорит, что дела такой категории возбуждаются довольно часто. Он объясняет, что как только одно дело направляется в суд, уже появляется новое.

Добуш приводит пример 69-летнего рецидивиста Александра Морева, который жестоко убил свою 86-летнюю соседку, потому что боялся, что она заберет его квартиру.

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