Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Новосибирске следователь отдела по Советскому району Следственного комитета РФ Дмитрий Добуш, рассказал об увеличении числа убийств в Академгородке.
Он отметил, что количество преступлений против жизни и здоровья чаще происходит именно в этом районе, а не в центре города, пишет Сиб.фм.
Следователь опирается на свой опыт работы и говорит, что дела такой категории возбуждаются довольно часто. Он объясняет, что как только одно дело направляется в суд, уже появляется новое.
Добуш приводит пример 69-летнего рецидивиста Александра Морева, который жестоко убил свою 86-летнюю соседку, потому что боялся, что она заберет его квартиру.