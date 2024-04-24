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Рецидивист

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2024
Убившего пятерых рецидивиста Барсука из колонии «Алькатрас» судят в Новосибирске
24 апреля, 02:31
Полицейские с помощью ИИ задержали грабителя в метро Новосибирска
С помощью искусственного интеллекта полицейские вычислили и задержали грабителя в новосибирском метро.
16 января, 03:07
2023
Кровожадные маньяки. В новосибирском Академгородке происходит всплеск убийств, поведал следователь
Новосибирский Академгородок в опасности: в районе происходит всплеск убийств, о чем рассказал следователь.
25 июля 2023, 09:56
Злостный рецидивист из Новосибирска получил срок за 12 ножевых ранений шиномонтажнику
Житель Новосибирска признан виновным в покушении на убийство рабочего шиномонтажной мастерской. Пострадавший чудом выжил после нанесенных ему двенадцати ножевых ранений. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
27 марта 2023, 06:02
2022
В Новосибирске судят рецидивиста, напавшего с ножом на работника шиномонтажки
В понедельник 7 ноября состоялось первое заседание по делу о нападении на сотрудника шиномонтажной мастерской в Ленинском районном суде Новосибирска
7 ноября 2022, 10:05

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