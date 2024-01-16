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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:34

У женщины отобрали сумку

Полицейские с помощью ИИ задержали грабителя в метро Новосибирска

16 января 2024, 03:07
Фото: 1MI
У женщины отобрали сумку
С помощью искусственного интеллекта полицейские вычислили и задержали грабителя в новосибирском метро.

Преступление произошло в одном из магазинов города, где неизвестный украл кошелек у пожилой женщины и скрылся. Женщина обратилась в полицию и сообщила о происшествии.

Полицейские вычислили подозреваемого по записям с камеры видеонаблюдения и с помощью системы «Безопасный город» его задержали на станции метро Заельцовская.

Оказалось, что преступник уже был судим за мошенничество и кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отправлен в СИЗО. Людей, пострадавших от действий этого человека, просят обратиться в полицию.

Фото: ГУ МВД по НСО
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#Криминал#Новосибирск#Метро#Полиция#Преступление#Задержание#Уголовное дело#Эмилия Губарева#Рецидивист#Искусственный интеллект
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