Полицейские с помощью ИИ задержали грабителя в метро Новосибирска

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Преступление произошло в одном из магазинов города, где неизвестный украл кошелек у пожилой женщины и скрылся. Женщина обратилась в полицию и сообщила о происшествии.
Полицейские вычислили подозреваемого по записям с камеры видеонаблюдения и с помощью системы «Безопасный город» его задержали на станции метро Заельцовская.
Оказалось, что преступник уже был судим за мошенничество и кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отправлен в СИЗО. Людей, пострадавших от действий этого человека, просят обратиться в полицию.