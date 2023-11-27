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В Новосибирске видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников

В Новосибирске видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников

27 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI
В Новосибирской области в настоящее время проводятся тесты нового комплекса, который предназначен для идентификации лиц и использования биометрических данных. Об этом информировал руководитель Главного управления МВД по региону Андрей Кульков на совещании, состоявшемся 27 ноября 2023 года.

За последнюю неделю благодаря комплексу видеоанализа и биометрии FindFace удалось задержать 12 человек. Из них трое проходили как подозреваемые в преступлениях и находились в федеральном розыске.

С момента испытаний видеокомплекса, а именно с 17 ноября, удалось задержать 62 человека. Речь идет не только о преступниках, но, например, и о пропавших людях.

Начальник ГУ МВД также отметил, что на территории области за прошлую неделю было зарегистрировано 439 преступлений. Основная часть — это кражи чужого имущества. Каждое четвертое преступление было совершено с использованием информационных технологий. Раскрыто 225 противозаконных деяний.

Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске
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#Общество#Криминал#Новосибирск#Полиция#Преступление#Эмилия Губарева#МВД
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