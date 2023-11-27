В Новосибирске видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
За последнюю неделю благодаря комплексу видеоанализа и биометрии FindFace удалось задержать 12 человек. Из них трое проходили как подозреваемые в преступлениях и находились в федеральном розыске.
С момента испытаний видеокомплекса, а именно с 17 ноября, удалось задержать 62 человека. Речь идет не только о преступниках, но, например, и о пропавших людях.
Начальник ГУ МВД также отметил, что на территории области за прошлую неделю было зарегистрировано 439 преступлений. Основная часть — это кражи чужого имущества. Каждое четвертое преступление было совершено с использованием информационных технологий. Раскрыто 225 противозаконных деяний.