В Новосибирске видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников

В Новосибирской области в настоящее время проводятся тесты нового комплекса, который предназначен для идентификации лиц и использования биометрических данных. Об этом информировал руководитель Главного управления МВД по региону Андрей Кульков на совещании, состоявшемся 27 ноября 2023 года.

За последнюю неделю благодаря комплексу видеоанализа и биометрии FindFace удалось задержать 12 человек. Из них трое проходили как подозреваемые в преступлениях и находились в федеральном розыске. С момента испытаний видеокомплекса, а именно с 17 ноября, удалось задержать 62 человека. Речь идет не только о преступниках, но, например, и о пропавших людях. Начальник ГУ МВД также отметил, что на территории области за прошлую неделю было зарегистрировано 439 преступлений. Основная часть — это кражи чужого имущества. Каждое четвертое преступление было совершено с использованием информационных технологий. Раскрыто 225 противозаконных деяний. Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске Узнать подробнее Читайте также: 18 преступников в розыске задержали в Новосибирской области сотрудники ФСИН Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске