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Преступники скрывались

18 преступников в розыске задержали в Новосибирской области сотрудники ФСИН

29 сентября 2023, 02:07
Фото: Midjourney
Преступники скрывались

В Новосибирской области задержали 18 преступников в розыске

200 сотрудников уголовно-исполнительной системы Новосибирской области задержали 18 человек, которые уклонялись от ответственности перед законом.

В Новосибирской области полиция задержала 18 преступников, которые избегали отбывания наказания в колонии или контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний региона (ФСИН).

Задержание произошло в рамках второго этапа специальной операции под названием «Розыск». В ней участвовали 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы Новосибирской области.

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#Новосибирск#Розыск#Эмилия Губарева#Преступники
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