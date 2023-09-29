18 преступников в розыске задержали в Новосибирской области сотрудники ФСИН

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
В Новосибирской области полиция задержала 18 преступников, которые избегали отбывания наказания в колонии или контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний региона (ФСИН).
Задержание произошло в рамках второго этапа специальной операции под названием «Розыск». В ней участвовали 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы Новосибирской области.