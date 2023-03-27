Злостный рецидивист из Новосибирска получил срок за 12 ножевых ранений шиномонтажнику

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, а сам рабочий уверял, что Здота был сильно пьян и вел себя неадекватно. В тот же вечер нападавшего задержали полицейские, но стали квалифицировать дело как причинение легкого вреда здоровью. После жалобы Алексея К. и публикации истории в СМИ делом занялся Следственный комитет, который и предъявил неадекватному клиенту обвинение в покушении на убийство. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи.