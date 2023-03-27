Злостный рецидивист из Новосибирска получил срок за 12 ножевых ранений шиномонтажнику

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
«В Ленинском районном суде оглашен приговор о покушении на убийство. Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде в 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
Инцидент произошел в конце июля прошлого года. Новосибирец Андрей Здота пришел в шиномонтажную мастерскую на улице Танкистов, чтобы решить личный вопрос, и пришел в ярость, когда сотрудник сервиса Андрей К. не смог разменять ему крупную купюру. Выхватив нож, мужчина набросился на рабочего и нанес ему сразу двенадцать ножевых ранений. Шиномонтажник чудом добрался до приемного покоя больницы, где и потерял сознание.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, а сам рабочий уверял, что Здота был сильно пьян и вел себя неадекватно. В тот же вечер нападавшего задержали полицейские, но стали квалифицировать дело как причинение легкого вреда здоровью. После жалобы Алексея К. и публикации истории в СМИ делом занялся Следственный комитет, который и предъявил неадекватному клиенту обвинение в покушении на убийство. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи.
Напомним, что под Новосибирском поймали подростка, подозреваемого в поножовщине в такси. Водитель смог отбиться от хулигана, но скончался в ближайшем селе от потери крови.