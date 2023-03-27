Судимый новосибирец ударил бармена по голове и сбежал с алкоголем

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Инцидент произошел на улице Линейной в Новосибирске. Неизвестный пытался похитить алкоголь в баре, но сотрудник сопротивлялся.
В итоге злоумышленник ударил бармена по голове и сбежал со спиртным. Ущерб заведению – 4 тысячи рублей.
Полицейские задержали нарушителя закона. Им оказался 36-летний житель Заельцовского района. Ранее он уже был судим.
Возбуждено дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование. Также читайте, как сибиряк сбежал из бара, не оплатив чек на 27 тысяч рублей.