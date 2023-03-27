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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Судимый новосибирец ударил бармена по голове и сбежал с алкоголем

27 марта 2023, 02:51
Фото: 1MI
Мужчина ударил сотрудника и сбежал
Посетитель бара напал на сотрудника заведения и украл алкоголь, подробности сообщают в ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошел на улице Линейной в Новосибирске. Неизвестный пытался похитить алкоголь в баре, но сотрудник сопротивлялся.

В итоге злоумышленник ударил бармена по голове и сбежал со спиртным. Ущерб заведению – 4 тысячи рублей.

Полицейские задержали нарушителя закона. Им оказался 36-летний житель Заельцовского района. Ранее он уже был судим.

Возбуждено дело по факту грабежа. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование. Также читайте, как сибиряк сбежал из бара, не оплатив чек на 27 тысяч рублей. 

Житель Новосибирска сбежал из бара, не оплатив чек на 27 тысяч рублей
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#Бар#Полиция#Алкоголь#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Эмилия Губарева
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