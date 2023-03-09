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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:58

Житель Новосибирска сбежал из бара, не оплатив чек на 27 тысяч рублей

9 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI
Новосибирец сбежал из бара, не заплатив 27 тысяч рублей
Житель Новосибирска наел на 27 тысяч рублей в баре и сбежал. Пришлось вызывать на подмогу охранников АБ «Гвардия».

Инцидент произошел в одном из пабов на улице Большевистской в ночь на 9 марта. Мужчина сделал заказ на 27 000 рублей, поел, выпил, а потом решил покурить.

«Он вышел из заведения, не оплатив счет, и не вернулся. Сотрудница это заметила и вызвала бойцов ГБР. Такая сумма образовалась за 4 часа, которые он провел в баре», — рассказали в пресс-службе «Гвардии».

Напомним, 23 февраля в бар в центре Новосибирска не пустили военного в форме с мамой. Парень вернулся домой из зоны СВО и так «радушно» был принят.

В Новосибирске участников СВО в военной форме не пустили в бар
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#Алина Шефер#Бар#Охрана#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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