В Новосибирске участников СВО в военной форме не пустили в бар

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Женщина рассказала, что ее сын в этот день вернулся из зоны СВО. По пути домой они решили перекусить в баре-ресторане на улице Ленина, 6, но их не пустили из-за внешнего вида.
Мужчина был в военной форме. А это недопустимо по дресс-коду заведения, заявила посетителям администратор.
Директор ООО «Гратен», которое управляет баром Валентин Каменев пояснил НГС, что сотрудники действовали по регламенту. Но в этой ситуации могли бы проявить лояльность и пропустить военного с мамой в зал.
Сейчас они ищут семью, чтобы принести им свои извинения.