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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Новосибирске участников СВО в военной форме не пустили в бар

26 февраля 2023, 10:19
Фото: 1MI
Участников СВО не пустили в бар в Новосибирске
Бойцов спецоперации не пустили в бар «Respublika» в Новосибирске 23 февраля. Мама одного из них пожаловалась на сайте «Фламп».

Женщина рассказала, что ее сын в этот день вернулся из зоны СВО. По пути домой они решили перекусить в баре-ресторане на улице Ленина, 6, но их не пустили из-за внешнего вида.

Мужчина был в военной форме. А это недопустимо по дресс-коду заведения, заявила посетителям администратор.

Директор ООО «Гратен», которое управляет баром Валентин Каменев пояснил НГС, что сотрудники действовали по регламенту. Но в этой ситуации могли бы проявить лояльность и пропустить военного с мамой в зал.

Сейчас они ищут семью, чтобы принести им свои извинения.

#Алина Шефер#Общество#Участник СВО#Новосибирск#Новосибирская область
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