Расплатился ножом: под Новосибирском поймали подростка, подозреваемого в убийстве

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:22
«Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование в отношении 17-летнего жителя Барабинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Семнадцатилетний подросток вызвал такси на адрес в Барабинском районе. Уже в машине, решив не платить водителю и забрать его заработок, парень нанес мужчине несколько ударов ножом в шею и голову, а потом прорезал заднее колесо автомобиля. Несмотря на серьезные ранения, пожилой таксист смог побороться за жизнь и доехать с пробитым колесом до следующего села, однако уже там скончался от потери крови.
На данный момент уголовное дело в отношении несовершеннолетнего направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что Следственный комитет также проводит проверку по факту обрушения сосульки на девочку- подростка в Новосибирске. Ребенок получил травмы.