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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Расплатился ножом: под Новосибирском поймали подростка, подозреваемого в убийстве

21 марта 2023, 06:16
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Водитель сумел оказать сопротивление
В Барабинском районе Новосибирской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве 62 -летнего водителя такси. Таксист в результате разбойного нападения получил 10 ран ножом, сумел вырваться и доехать до деревни, но не выжил. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.
«Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование в отношении 17-летнего жителя Барабинского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Семнадцатилетний подросток вызвал такси на адрес в Барабинском районе. Уже в машине, решив не платить водителю и забрать его заработок, парень нанес мужчине несколько ударов ножом в шею и голову, а потом прорезал заднее колесо автомобиля. Несмотря на серьезные ранения, пожилой таксист смог побороться за жизнь и доехать с пробитым колесом до следующего села, однако уже там скончался от потери крови.

На данный момент уголовное дело в отношении несовершеннолетнего направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Следственный комитет также проводит проверку по факту обрушения сосульки на девочку- подростка в Новосибирске. Ребенок получил травмы.

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#Александр Ляхов#Новосибирская область#Криминал#Следственный комитет#Разбой#Убийство#Такси#Таксист#Подросток#Нож#Барабинск
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