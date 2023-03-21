Расплатился ножом: под Новосибирском поймали подростка, подозреваемого в убийстве

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Семнадцатилетний подросток вызвал такси на адрес в Барабинском районе. Уже в машине, решив не платить водителю и забрать его заработок, парень нанес мужчине несколько ударов ножом в шею и голову, а потом прорезал заднее колесо автомобиля. Несмотря на серьезные ранения, пожилой таксист смог побороться за жизнь и доехать с пробитым колесом до следующего села, однако уже там скончался от потери крови.