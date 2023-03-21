Названы подробности падения сосульки на девочку в Новосибирске – подросток в больнице

Инцидент произошел днем 20 марта на улице Кирова (Прим. Ред. Ранее сообщалось, что все случилось на улице Родниковой). На 14-летнюю девочку в Октябрьском районе упал кусок наледи. Она была доставлена в больницу. СК региона уже начал проверку.