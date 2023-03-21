Названы подробности падения сосульки на девочку в Новосибирске – подросток в больнице

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Инцидент произошел днем 20 марта на улице Кирова (Прим. Ред. Ранее сообщалось, что все случилось на улице Родниковой). На 14-летнюю девочку в Октябрьском районе упал кусок наледи. Она была доставлена в больницу. СК региона уже начал проверку.
В ходе проверки, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее было названо число гололедных травм в Новосибирске - цифры чиновников разнятся.