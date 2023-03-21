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Published Сегодня, 05:00

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Updated Сегодня, 05:39

«Головотяпство»: в Новосибирске сосулька упала на ребенка с крыши дома

21 марта 2023, 05:00
Фото: 1MI
Девочка пострадала и сейчас в больнице

Сосулька упала на ребенка с крыши дома на улице Родниковой в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска сосулька упала на ребенка, подробности сообщил глава департамента ЖКХ и энергетики города Дмитрий Перязев во время аппаратного совещания.

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта на улице Родниковой (Прим. ред. - в СК региона сообщили, что все случилось на улице Кирова). С крыши четырехэтажного дома сосулька упала на 14-летнюю девочку. Ее увезли в больницу. 

«Наверное, после того снега, который прошел в воскресенье, образовались на определенных домах сосульки», — сказал Дмитрий Перязев.

В происшествии уже разбирается прокуратура. Как отметил глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, после ЧП на месте установили ограждения, а с крыши почистили наледь.

По словам мэра Анатолия Локтя, если ограждения появились после того, как сосулька упала, то «это означает головотяпство и бесхозяйство управляющей компании и конкретных руководителей».

Напомним, что ранее снег свалился с крыши магазина на 8-летнюю девочку. У ребенка болела голова. 

Снег с крыши магазина свалился на 8-летнюю девочку в Новосибирске - она едва уцелела
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#Дети#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Погода#Эмилия Губарева
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