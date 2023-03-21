«Головотяпство»: в Новосибирске сосулька упала на ребенка с крыши дома

Инцидент произошел в понедельник, 20 марта на улице Родниковой (Прим. ред. - в СК региона сообщили, что все случилось на улице Кирова). С крыши четырехэтажного дома сосулька упала на 14-летнюю девочку. Ее увезли в больницу.