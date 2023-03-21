«Головотяпство»: в Новосибирске сосулька упала на ребенка с крыши дома

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Инцидент произошел в понедельник, 20 марта на улице Родниковой (Прим. ред. - в СК региона сообщили, что все случилось на улице Кирова). С крыши четырехэтажного дома сосулька упала на 14-летнюю девочку. Ее увезли в больницу.
«Наверное, после того снега, который прошел в воскресенье, образовались на определенных домах сосульки», — сказал Дмитрий Перязев.
В происшествии уже разбирается прокуратура. Как отметил глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков, после ЧП на месте установили ограждения, а с крыши почистили наледь.
По словам мэра Анатолия Локтя, если ограждения появились после того, как сосулька упала, то «это означает головотяпство и бесхозяйство управляющей компании и конкретных руководителей».
Напомним, что ранее снег свалился с крыши магазина на 8-летнюю девочку. У ребенка болела голова.