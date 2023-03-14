Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 3 в Калининском районе Новосибирска. По словам глава администрации района Германа Шатула, с крыши магазина «Монетка» снег свалился на 8-летнего ребенка.
Девочка дошла до дома самостоятельно и пожаловалась матери на головные боли. Однако в больнице диагноз не подтвердился.
Примечательно, что руководство магазина получило уже 4 предостережения. Однако снег убран с крыши так и не был.
По итогу, к расследованию дела теперь привлечена прокуратура. Правоохранители оценят бездействие должностных лиц по исполнению выданных администрацией района предостережений.
Напомним, что ранее 18-летний школьник покончил с собой. По одной из версий, мальчик боялся предстоящих экзаменов.