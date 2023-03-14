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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:13

Снег с крыши магазина свалился на 8-летнюю девочку в Новосибирске - она едва уцелела

14 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI
Девочка сильно не пострадала

Прокуроры проверят падение снега с крыши магазина на 8-летнюю девочку в Новосибирске

Снег с кровли сошел на восьмилетнюю девочку с магазина, прокуратура организовала проверку, сообщают в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 3 в Калининском районе Новосибирска. По словам глава администрации района Германа Шатула, с крыши магазина «Монетка» снег свалился на 8-летнего ребенка.

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Девочка дошла до дома самостоятельно и пожаловалась матери на головные боли. Однако в больнице диагноз не подтвердился.

Примечательно, что руководство магазина получило уже 4 предостережения. Однако снег убран с крыши так и не был.

По итогу, к расследованию дела теперь привлечена прокуратура. Правоохранители оценят бездействие должностных лиц по исполнению выданных администрацией района предостережений.

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Напомним, что ранее 18-летний школьник покончил с собой. По одной из версий, мальчик боялся предстоящих экзаменов. 

#Эмилия Губарева#Прокуратура#Дети#Снег#Крыша#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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