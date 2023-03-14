Стали известны подробности самоубийства 18-летнего школьника в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что 18-летний лицеист покончил с собой из-за стресса от предстоящего ЕГЭ. Однако одноклассники парня опровергают эту версию. Как пишет Сиб.фм, у молодого человека не было поддержки.
Ранее школьник неоднократно говорил о безразличии к экзамену. Также выяснилось, что учителя не давили на ученика. С ним проводили беседы, когда замечали что-то неладное в его поведении, однако парень ссылался на проблемы вне стен школы.
Одна из учениц лицея рассказала, что от остальных детей шокирующий инцидент в учебном заведении скрыли, но уроки в минувшую субботу все же отменили. В школе смерть мальчика комментировать отказываются, так как еще проводится расследование.
Напомним, что ранее под Новосибирском было найдено тело 14-летнего подростка. Он свел счеты с жизнью. На этом устроили настоящий хайп на крови.