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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Стали известны подробности самоубийства 18-летнего школьника в Новосибирске

14 марта 2023, 03:59
Фото: 1MI
Мальчик умер дома
Ученик лицея покончил с собой, а его тело нашли в собственной квартире 11 марта. Появилось несколько возможных причин совершения такого поступка.

Ранее СМИ распространяли информацию о том, что 18-летний лицеист покончил с собой из-за стресса от предстоящего ЕГЭ. Однако одноклассники парня опровергают эту версию. Как пишет Сиб.фм, у молодого человека не было поддержки.

В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой
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Ранее школьник неоднократно говорил о безразличии к экзамену. Также выяснилось, что учителя не давили на ученика. С ним проводили беседы, когда замечали что-то неладное в его поведении, однако парень ссылался на проблемы вне стен школы.

Одна из учениц лицея рассказала, что от остальных детей шокирующий инцидент в учебном заведении скрыли, но уроки в минувшую субботу все же отменили. В школе смерть мальчика комментировать отказываются, так как еще проводится расследование.

14-летнего школьника подростки нашли повешенным под Новосибирском
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Напомним, что ранее под Новосибирском было найдено тело 14-летнего подростка. Он свел счеты с жизнью. На этом устроили настоящий хайп на крови. 

Хайп на крови: в Новосибирске в сети разместили видео с повешенным ребенком
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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Погиб#Общество#Город#Образование#Новосибирск
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