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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:33

В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой

13 марта 2023, 06:29
Фото: 1MI
Старшеклассник покончил с собой в Новосибирске
Старшеклассник покончил с собой в Новосибирске. Он пребывал в стрессе из-за предстоящего ЕГЭ.

Как пишет НГС со ссылкой на собственный источник, свел счеты с жизнью 18-летний ученик лицея №136. Подросток готовился к экзаменам и нервничал из-за них последнее время.

Одноклассники рассказали, что учителя регулярно давят на них, как и во многих других школах. Говорят, что от ЕГЭ зависит их судьба – это вызывает стресс у школьников.

Напомним, на днях в лесу под Новосибирском нашли погибшим 14-летнего подростка. Мальчик покончил с собой. 

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#Дети#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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