В Новосибирске 18-летний школьник покончил с собой

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Как пишет НГС со ссылкой на собственный источник, свел счеты с жизнью 18-летний ученик лицея №136. Подросток готовился к экзаменам и нервничал из-за них последнее время.
Одноклассники рассказали, что учителя регулярно давят на них, как и во многих других школах. Говорят, что от ЕГЭ зависит их судьба – это вызывает стресс у школьников.
Напомним, на днях в лесу под Новосибирском нашли погибшим 14-летнего подростка. Мальчик покончил с собой.