«Умерла мама»: раскрыты подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Новосибирцы очень бурно отреагировали на эту трагическую новость и завалили комментариями паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». Они обсудили рост детского суицида в стране, критично «проехались» по школам и учителям. Не сдержавшись, в диалог вмешалась даже подписчица Наталья – полная тезка директора сельской школы, в которой учился погибший мальчик.
«У нас погиб ребёнок, очень тяжело всем и родителям, и педагогам, и друзьям... Обращаюсь ко всем с просьбой, прекратить распространять эту информацию, ведётся следствие», - написала женщина.
Этот комментарий собрал рекордное количество лайков от пользователей Сети – около 800-та. После сибиряки перестали обсуждать трагедию.
Ранее СМИ писали, что якобы возле тела подростка прохожие нашли предсмертную записку. Но в школе эту информацию опровергли.
Знакомые погибшего сообщили «АиФ-Новосибирск», что несколько лет назад у него умерла мама. Они предполагают, что он не смог смериться с ее смертью и поэтому свел счеты с жизнью.
Сейчас расследованием гибели 14-летнего подростка занимаются следователи. Они пока не давали никаких официальных комментариев СМИ.