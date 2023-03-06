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«Умерла мама»: раскрыты подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском

6 марта 2023, 08:06
Фото: 1MI
Стали известны подробности гибели ребенка в лесу под Новосибирском
Тело 14-летнего школьника нашли в лесу недалеко от села Верх-Тула под Новосибирском. Стали известны подробности его гибели.

Новосибирцы очень бурно отреагировали на эту трагическую новость и завалили комментариями паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». Они обсудили рост детского суицида в стране, критично «проехались» по школам и учителям. Не сдержавшись, в диалог вмешалась даже подписчица Наталья – полная тезка директора сельской школы, в которой учился погибший мальчик.

«У нас погиб ребёнок, очень тяжело всем и родителям, и педагогам, и друзьям... Обращаюсь ко всем с просьбой, прекратить распространять эту информацию, ведётся следствие», - написала женщина.

Этот комментарий собрал рекордное количество лайков от пользователей Сети – около 800-та. После сибиряки перестали обсуждать трагедию.

Ранее СМИ писали, что якобы возле тела подростка прохожие нашли предсмертную записку. Но в школе эту информацию опровергли.

Знакомые погибшего сообщили «АиФ-Новосибирск», что несколько лет назад у него умерла мама. Они предполагают, что он не смог смериться с ее смертью и поэтому свел счеты с жизнью.

Сейчас расследованием гибели 14-летнего подростка занимаются следователи. Они пока не давали никаких официальных комментариев СМИ.

#Алина Шефер#Происшествия#Погиб#Дети#Новосибирск#Новосибирская область
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