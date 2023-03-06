«Умерла мама»: раскрыты подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском

Новосибирцы очень бурно отреагировали на эту трагическую новость и завалили комментариями паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». Они обсудили рост детского суицида в стране, критично «проехались» по школам и учителям. Не сдержавшись, в диалог вмешалась даже подписчица Наталья – полная тезка директора сельской школы, в которой учился погибший мальчик.