Редакция Atas.info связалась с главным редактором паблика Дмитрием Кондратьевым. На вопрос, почему он против удаления видео с повешенным ребенком, Кондратьев заявил: "Убирать выложенную новость, скажем так, считается зашкваром в СМИ. В крайнем случае, может быть, какая-то правка публикации или публикация дополнительных комментариев. Мы должны выполнить свою профессиональную обязанность перед подписчиками, собственно говоря, вот поэтому и не убираем".