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Хайп на крови: в Новосибирске в сети разместили видео с повешенным ребенком

6 марта 2023, 11:41
Фото: изображение от Freepik
Администрация канала называет это профессиональной обязанностью

Телеграм-канал в Новосибирске набирает просмотры за счет шокирующего контента

Публикация в телеграм-канале паблика АСТ-54 видео с повешенным мальчиком вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети. Несмотря на возмущение подписчиков и просьбу близких погибшего убрать ролик, администрация интернет-ресурса отказалась это сделать

В минувшую субботу, 4 марта, в Новосибирской области, недалеко от села Верх-Тула был найден погибший 14-летний подросток. Его висящее на дереве тело обнаружили сверстники в лесу и сняли увиденное на камеру мобильного телефона. Школьники начали пересылать видео своим знакомым, потом в этот процесс включились взрослые. Одна из жительниц поселка отправила ролик в паблик АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте".

Администрация паблика опубликовала сообщение о гибели подростка, подчеркнув, что в телеграм-канале сообщества можно посмотреть видео практически без купюр. Многие комментаторы сочли, что это нарушает этические нормы.

"АСТ-54 - это интернет-сообщество, нарушающее законодательство в части размещения информации о ребенке без согласия родителей (ГК РФ), а также размещения информации, которая может причинить вред здоровью и развитию других детей (436-фз). АСТ-54! Готовьтесь, лично напишу и позвоню в соответствующие органы!", - пишет Юлия Кузнецова.

"АСТ-54 а у вас с головой вообще беда? Видео с повешенным несовершеннолетним без цензуры доступно в телеге? Вы в курсе вообще, что это незаконно?", - возмущается Максим Садычко.

"Готовы ловить хайп на всём подряд, не задумываясь, как на это отреагируют другие. Надеюсь, вами займется СК", - комментирует Ольга Тупицина.

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По слова пресс-секретаря администрации Новосибирского района Ирины Полевой, она обратилась к администрации паблика убрать видео, поскольку семье погибшего мальчика и так сейчас приходится нелегко. Но получила отрицательный ответ. После непродолжительной дискуссии Ирину в паблике и его телеграм-канале попросту заблокировали. Она намерена обратиться к прокурору Новосибирского района, чтобы тот дал оценку скандальной публикации.

Редакция Atas.info связалась с главным редактором паблика Дмитрием Кондратьевым. На вопрос, почему он против удаления видео с повешенным ребенком, Кондратьев заявил: "Убирать выложенную новость, скажем так, считается зашкваром в СМИ. В крайнем случае, может быть, какая-то правка публикации или публикация дополнительных комментариев. Мы должны выполнить свою профессиональную обязанность перед подписчиками, собственно говоря, вот поэтому и не убираем".

Также представитель паблика отметил, что уже общался со следователем, который ведет это дело, и тот никаких претензий по поводу нарушения закона не высказал. Ведь лицо погибшего мальчика было заблюрено.

В свою очередь, пресс-секретарь СУ СКР по Новосибирской области сообщил редакции, что распространение подобных видеозаписей в социальных сетях может быть нарушением закона. Однако точный ответ можно будет дать только по результатам доследственной проверки.

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