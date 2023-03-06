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Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего подростка под Новосибирском

6 марта 2023, 01:24
Фото: 1MI
Тело мальчика нашли в лесу
Тело 14-летнего подростка нашли в лесу в пригороде Новосибирска. Его гибель прокомментировала директор школы в соцсетях.

Шокирующий инцидент произошел в селе Верх Тула. Дети нашли в глухом лесу тело мальчика. Это был подросток 14 лет.

В комментариях к посту, размещенном в ВК-группе «АСТ-54», гибель несовершеннолетнего прокомментировала женщина, имя и фамилия которой полностью совпадает с данными директора сельской школы. В комментариях руководитель попросила не распространять слухи.

«Ведется следствие. Что произошло, неизвестно, но никакой записки не было. Прошу проявить сочувствие к семье и детям», − написала женщина.

Также, по ее словам, родители, друзья и учителя тяжело переживают смерть мальчика. Напомним, ранее сообщалось, что тело школьника нашли в лесу его сверстники. При погибшем якобы была предсмертная записка.

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