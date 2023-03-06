Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего подростка под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Шокирующий инцидент произошел в селе Верх Тула. Дети нашли в глухом лесу тело мальчика. Это был подросток 14 лет.
В комментариях к посту, размещенном в ВК-группе «АСТ-54», гибель несовершеннолетнего прокомментировала женщина, имя и фамилия которой полностью совпадает с данными директора сельской школы. В комментариях руководитель попросила не распространять слухи.
«Ведется следствие. Что произошло, неизвестно, но никакой записки не было. Прошу проявить сочувствие к семье и детям», − написала женщина.
Также, по ее словам, родители, друзья и учителя тяжело переживают смерть мальчика. Напомним, ранее сообщалось, что тело школьника нашли в лесу его сверстники. При погибшем якобы была предсмертная записка.