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Дичь вкусна и полезна, но может служить источником заражения опасной болезнью

Новосибирцев предупредили об опасности блюд из дикого мяса

27 декабря 2023, 05:41
Фото: 1MI
Дичь вкусна и полезна, но может служить источником заражения опасной болезнью
Употребление дичи в пищу чревато заражением трихинеллезом.

Блюда из дичи могут нести в себе опасность заболевания человека трихинеллезом. Эту болезнь вызывают круглые мелкие гельминты — трихинеллы, паразиты плотоядных млекопитающих. Носителями могут оказаться кабаны, медведи, барсуки и т. д. Вероятность, что мясо будет заражено, очень велика, а определить это в домашних условиях невозможно.

Инкубационный период болезни составляет 10–20 дней, затем появляются характерные симптомы: лихорадка, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжелом течении заболевания возможны поражения сердца, легких и центральной нервной системы

Причем, заболеть можно не только непосредственно употребляя мясо, но также сало, окорок, бекон, корейку, грудинку, колбасу, изготовленных из мяса диких животных.

«Не следует приобретать мясные изделия в неустановленных местах торговли, а также мясопродукты, не имеющие клейма или ветеринарные свидетельства о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Рекомендуется варить дичь не менее 2,5–3 часов, при толщине куска, не превышающей 8 см. Только соблюдение этих правил можно избежать заражения трихинеллезом», — прокомментировали в Алтайском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Нельзя кормить домашних животных термически не обработанными мясными отходами, а также отходами охотничьего промысла, добавили в ведомстве.

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#Новосибирск#Охота#Заболевание#Дичь#Мясо
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