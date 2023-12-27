Новосибирцев предупредили об опасности блюд из дикого мяса

Блюда из дичи могут нести в себе опасность заболевания человека трихинеллезом. Эту болезнь вызывают круглые мелкие гельминты — трихинеллы, паразиты плотоядных млекопитающих. Носителями могут оказаться кабаны, медведи, барсуки и т. д. Вероятность, что мясо будет заражено, очень велика, а определить это в домашних условиях невозможно.