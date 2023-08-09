В Новосибирской области выявили случаи заражения лихорадки денге и малярии

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По информации Роспотребнадзора по Новосибирской области, за первое полугодие 2023 года в этом регионе были зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге и малярией.
Согласно данным ведомства, четверо жителей Новосибирской области подхватили лихорадку денге. Все они заразились находясь на отдыхе в Таиланде, где сейчас неблагоприятная эпидемическая ситуация.
Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, которое сопровождается повышением температуры, интоксикацией, высыпаниями на коже и увеличением лимфатических узлов. В тяжелых случаях возможны кровотечения и серьезное понижение давления.
Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в Новосибирске у 31-летнего жителя Октябрьского района была выявлена малярия, которую он подхватил на отдыхе в Демократической Республике Конго, передает «РБК Новосибирск».