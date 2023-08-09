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В Новосибирской области выявили случаи заражения лихорадки денге и малярии

9 августа 2023, 04:05
Фото: 1MI
Выявлены тропические инфекции
В Новосибирской области выявлены случаи лихорадки денге и малярии, все заболевшие заразились инфекцией на отдыхе в Таиланде и Конго.

По информации Роспотребнадзора по Новосибирской области, за первое полугодие 2023 года в этом регионе были зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой денге и малярией.

Согласно данным ведомства, четверо жителей Новосибирской области подхватили лихорадку денге. Все они заразились находясь на отдыхе в Таиланде, где сейчас неблагоприятная эпидемическая ситуация.

Лихорадка денге — это острое вирусное заболевание, которое сопровождается повышением температуры, интоксикацией, высыпаниями на коже и увеличением лимфатических узлов. В тяжелых случаях возможны кровотечения и серьезное понижение давления.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в Новосибирске у 31-летнего жителя Октябрьского района была выявлена малярия, которую он подхватил на отдыхе в Демократической Республике Конго, передает «РБК Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Болезнь#Заражение
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