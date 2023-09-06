«Она живет в почве 100 лет»: Нетесов о рисках заражения сибирской язвой новосибирцев

Согласно классическим учебникам по микробиологии, сибирская язва — это бактерия, которая может жить в почве в виде спор до 100 лет и более. Она может заразить пасущееся животное, если не соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при выпасе скота на территории скотомогильника.