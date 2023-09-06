«Она живет в почве 100 лет»: Нетесов о рисках заражения сибирской язвой новосибирцев

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В конце лета 2023 года в некоторых регионах России выявили зараженных сибирской язвой. Может ли эта опасная инфекционная болезнь распространиться в Новосибирске, объяснил Atas.info академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.
Случаи заражения сибирской язвой крупного рогатого скота были зарегистрированы накануне в 5 субъектах страны — в Чувашской Республике, Тамбовской, Рязанской и Воронежской областях. Также на днях болезнь обнаружили у лошади в Республике Тыва
Согласно классическим учебникам по микробиологии, сибирская язва — это бактерия, которая может жить в почве в виде спор до 100 лет и более. Она может заразить пасущееся животное, если не соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы при выпасе скота на территории скотомогильника.
«Воздушно-капельным путём бацилла сибирской язвы может передаться только при спланированном биотеррористическом акте, поскольку для этого нужна очень большая доза и специальный состав. Заражение человека возможно только, если он своими руками лазил по внутренностям больной коровы, либо купил зараженное мясо и употребил его сырым в пищу. Распространение возможно, если люди будут пасти скот на территориях, где когда-то была обнаружена сибирская язва. Обычно, такие места огорожены, и все ветеринары района предупреждены. Как и владельцы скота. Но иногда злостные нарушители не показывают больных коров ветеринару перед забоем и не вакцинируют их в возрасте телят. Именно так и случаются редкие вспышки», — объяснил Сергей Нетесов.
Также ученый добавил, что именно поэтому нельзя пасти скот на скотомогильниках. И не стоит есть пищу, загрязненную землей. Почва хранит в себе массу и других опасных бактерий, не только бактерии сибирской язвы.