«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:49
Днем 16 января произошёл сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи столкнулись с проблемами как в мобильном приложении, где наблюдалась бесконечная загрузка, так и в браузере, где было невозможно получить доступ к некоторым разделам, например, к группам. Об этом сообщают читатели Atas.info, у которых также пропал доступ к сообщениям.
Представители «ВКонтакте» подтвердили наличие проблем в работе соцсети и объяснили, что пользователи могут испытывать трудности при использовании платформы.
Это не первый случай массового сбоя в работе «ВКонтакте». Последний подобный инцидент произошёл в конце ноября прошлого года. Перебои наблюдаются во многих регионах России.
Так как «ВКонтакте» не стабилен и наша группа в этой соцсети сейчас недоступна, Atas.info советует подписаться на наш Telegram-канал «Атас.Инфо | Новосибирск».