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ВК не работает у большинства пользователей

«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске

16 января 2024, 08:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ВК не работает у большинства пользователей

Новосибирцы жалуются на массовый сбой работы соцсети «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» произошел сбой: мобильное приложение практически не загружается, а в браузере нельзя получить доступ к некоторым разделам.

Днем 16 января произошёл сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи столкнулись с проблемами как в мобильном приложении, где наблюдалась бесконечная загрузка, так и в браузере, где было невозможно получить доступ к некоторым разделам, например, к группам. Об этом сообщают читатели Atas.info, у которых также пропал доступ к сообщениям.

Представители «ВКонтакте» подтвердили наличие проблем в работе соцсети и объяснили, что пользователи могут испытывать трудности при использовании платформы.

Это не первый случай массового сбоя в работе «ВКонтакте». Последний подобный инцидент произошёл в конце ноября прошлого года. Перебои наблюдаются во многих регионах России.

Так как «ВКонтакте» не стабилен и наша группа в этой соцсети сейчас недоступна, Atas.info советует подписаться на наш Telegram-канал «Атас.Инфо | Новосибирск».

ВК умер: сбой соцсети «ВКонтакте» произошел у новосибирцев
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