«ВКонтакте» упал: массовый сбой в работе соцсети произошел в Новосибирске

Днем 16 января произошёл сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи столкнулись с проблемами как в мобильном приложении, где наблюдалась бесконечная загрузка, так и в браузере, где было невозможно получить доступ к некоторым разделам, например, к группам. Об этом сообщают читатели Atas.info, у которых также пропал доступ к сообщениям.