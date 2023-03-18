ВК умер. Новосибирцы жалуются на сбой соцсети «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Сбой произошел в разделе «Сообщения». Пользователи не могли отправить СМС – им показывало, что страница обновляется.
«В обед я вообще не могла увидеть никакие сообщения, причем была важная переписка. «Обновляется» и все, уже на протяжении двух часов, местами погружается хорошо, но потом опять лагает», - сказала Atas.info сибирячка.
«У меня вообще приложение не прогрузилось: «что-то пошло не так пишет», - отметила в беседе с нами еще одна жительница Новосибирска.
«Вчера приложение выдавало ошибку при просмотре статистики», - поделился новосибирец.
Журналист Atas.info тоже столкнулся с аналогичной проблемой – сообщения не открывались и не приходили. Пришлось перейти на другие мессенджеры.
Выяснилось, что сбой отправки сообщений произошел по всей России примерно около 13 часов. По данным сайта «Детектор сбоев», сообщения не могут отправить пользовали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. Отметим, что сбои «ВКонтакте» происходят последнее время довольно часто.