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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

ВК умер. Новосибирцы жалуются на сбой соцсети «ВКонтакте»

18 марта 2023, 07:14
Фото: 1MI
ВК плохо работает
Жители Новосибирска пожаловались на сбой социальной сети «ВКонтакте» - как приложения, так и полной версии с компьютера, о чем узнал Atas.info.

Сбой произошел в разделе «Сообщения». Пользователи не могли отправить СМС – им показывало, что страница обновляется.

«В обед я вообще не могла увидеть никакие сообщения, причем была важная переписка. «Обновляется» и все, уже на протяжении двух часов, местами погружается хорошо, но потом опять лагает», - сказала Atas.info сибирячка.
«У меня вообще приложение не прогрузилось: «что-то пошло не так пишет», - отметила в беседе с нами еще одна жительница Новосибирска.

«Вчера приложение выдавало ошибку при просмотре статистики», - поделился новосибирец.

Журналист Atas.info тоже столкнулся с аналогичной проблемой – сообщения не открывались и не приходили. Пришлось перейти на другие мессенджеры.

Выяснилось, что сбой отправки сообщений произошел по всей России примерно около 13 часов. По данным сайта «Детектор сбоев», сообщения не могут отправить пользовали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. Отметим, что сбои «ВКонтакте» происходят последнее время довольно часто. 

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#Эмилия Губарева#ВКонтакте#Сбой#Общество#Город#Технологии#Новосибирск#Россия
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