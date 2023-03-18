ВК умер. Новосибирцы жалуются на сбой соцсети «ВКонтакте»

Выяснилось, что сбой отправки сообщений произошел по всей России примерно около 13 часов. По данным сайта «Детектор сбоев», сообщения не могут отправить пользовали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. Отметим, что сбои «ВКонтакте» происходят последнее время довольно часто.