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Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска

10 марта 2023, 05:11
Фото: Скриншот поиска Яндекс
Яндекс не выдает сайт Совета депутатов города Новосибирска в поиске, сейчас доступны только соцсети представительного органа
Почти сутки для пользователей недоступен сайт новосибирского горсовета. Он подвергся хакерской атаке.

Сайт Совета депутатов Новосибирска взломали хакеры. Об этом сообщается на официальной странице ВКонтакте горсовета. Сейчас там проводятся восстановительные работы, на которые потребуется несколько дней.

«Официальный сайт Совета депутатов города Новосибирска подвергся хакерской атаке, восстановительные работы могут занять несколько дней. Актуальную информацию по мероприятиям смотрите в наших социальных сетях», — гласит объявление Совета депутатов в соцсетях.

Примечательно, но в поиске официального сайта даже нет на него ссылки. В рекомендациях высвечиваются только страницы в социальных сетях. Что именно хакерам удалось нарушить в работе сайта, пока неизвестно. Специалисты работают над его восстановлением.

«Обратились в поддержку, сначала нам сказали, что восстановят сайт быстро, однако позже выяснилось, что восстановление займет несколько дней», — рассказала Atas.info руководитель пресс-центра горсовета Елена Рогова.

Проблему с работой сайта обнаружили утром 9 марта. На сайте нашли следы вирусного заражения. У горсовета сайт создан на платформе Bitrix. Стоит отметить, что это очень надежная система, но, тем не менее, взломщики умудрились добраться и до нее.

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Напомним, что 15 мая 2022 года федеральные сайты подверглись самой мощной кибератаке за последние 7 лет. Под угрозой DDoS-атаки оказался и сайт информационного агентства новостей по Новосибирску Atas.info. Холдинг 1MI проделывал работу над восстановлением сервера несколько суток. 

#Горсовет#Эмилия Губарева#Официальный сайт#Интернет#Хакеры#Общество#Город#Новосибирск
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