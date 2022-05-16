Сибирские СМИ обрушили хакерские атаки Украины

С такой проблемой столкнулись и другие новосибирские издания – «Сибкрай», «Родные берега», «Ом1», «Центр деловой жизни» и другие. IT-специалисты отмечают, что эта кибератака самая модная из всех, которыми когда-либо подвергался холдинг.