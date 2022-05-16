Сибирские СМИ обрушили хакерские атаки Украины

Posted 16 мая 2022, 07:26
Published 16 мая 2022, 07:26
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сайт информационного агентства новостей по Новосибирску Atas.info подвержен мощной DDoS-атаке. Вторые сутки Холдинг 1MI проделывает работу над восстановлением сервера.
С такой проблемой столкнулись и другие новосибирские издания – «Сибкрай», «Родные берега», «Ом1», «Центр деловой жизни» и другие. IT-специалисты отмечают, что эта кибератака самая модная из всех, которыми когда-либо подвергался холдинг.
В открытых источниках Интернета появилась информация о том, что компьютерные атаки планировались со стороны Украины. По другим данным, за атакой стоит антироссийское объединение хакеров «Anonymous».
Среди пострадавших СМИ имеются такие регионы как Омск, Оренбург, Карелия и другие субъекты федерации. Кибератаке подверглись и крупнейшие федеральные СМИ – ТАСС, «Известия».