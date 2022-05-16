atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2022, 07:26

Published 16 мая 2022, 07:26

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Сибирские СМИ обрушили хакерские атаки Украины

16 мая 2022, 07:26
15 мая 2022 года федеральные сайты подверглись самой мощной кибератаке за последние 7 лет

Сайт информационного агентства новостей по Новосибирску Atas.info подвержен мощной DDoS-атаке. Вторые сутки Холдинг 1MI проделывает работу над восстановлением сервера.

С такой проблемой столкнулись и другие новосибирские издания – «Сибкрай», «Родные берега», «Ом1», «Центр деловой жизни» и другие. IT-специалисты отмечают, что эта кибератака самая модная из всех, которыми когда-либо подвергался холдинг.

В открытых источниках Интернета появилась информация о том, что компьютерные атаки планировались со стороны Украины. По другим данным, за атакой стоит антироссийское объединение хакеров «Anonymous».

Среди пострадавших СМИ имеются такие регионы как Омск, Оренбург, Карелия и другие субъекты федерации. Кибератаке подверглись и крупнейшие федеральные СМИ – ТАСС, «Известия».

Материалы по теме
Эксперты: В России поставили заслон кибератакамНевиданной по моще кибератаке подверглись федеральные сайты
#Новости#Последние новости#Сегодня#2022#Технологии
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
Вчера, 11:17
Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
Вчера, 05:39
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Вчера, 02:58
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Сегодня, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:11
Уклониться от армии незаконно помогают шесть компаний в Новосибирске: их число растет
Вчера, 09:36