ВК умер: сбой соцсети «ВКонтакте» произошел у новосибирцев

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В Новосибирске произошел сбой в работе популярной социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщают читатели Atas.info.
Проблемы возникли при открытии страницы сайта на компьютере, однако мобильное приложение продолжает функционировать без сбоев.
«Страница на компьютере не прогружает и не открывает, приложение грузит туго, но терпимо», — поделилась читательница.
Согласно данным службы мониторинга сбоев, инцидент произошел ранним утром 8 ноября. Помимо Новосибирска, сообщения о сбое также поступают от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.