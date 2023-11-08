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ВК умер: сбой соцсети «ВКонтакте» произошел у новосибирцев

8 ноября 2023, 02:16
Фото: 1MI
Веб-версия не работала

Пользователи соцсети «ВКонтакте» в Новосибирске столкнулись со сбоем

В результате сбоя в работе сервиса «ВКонтакте» некоторые пользователи из Новосибирска не могли открыть страницу на компьютере.

В Новосибирске произошел сбой в работе популярной социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщают читатели Atas.info.

Проблемы возникли при открытии страницы сайта на компьютере, однако мобильное приложение продолжает функционировать без сбоев.

«Страница на компьютере не прогружает и не открывает, приложение грузит туго, но терпимо», — поделилась читательница.

Согласно данным службы мониторинга сбоев, инцидент произошел ранним утром 8 ноября. Помимо Новосибирска, сообщения о сбое также поступают от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

ВК умер. Новосибирцы жалуются на сбой соцсети «ВКонтакте»
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#Технологии#Новосибирск#Соцсети#Эмилия Губарева#Сбой#Компьютер
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