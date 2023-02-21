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Published Сегодня, 14:47

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У «Яндекс Go» в Новосибирске произошел сбой

21 февраля 2023, 14:47
Фото: atas.info
В Новосибирске сбой сервиса такси
Сервис по поиску и заказу такси «Яндекс Go» в Новосибирске не работает из-за технического сбоя.

Жители Новосибирска жалуются, что невозможно вызвать машину через крупнейший сервис такси в вечернее время 21 февраля.

Так, в мобильном приложении не показывают цену поездки. Кроме того, при попытке заказа есть сообщение, что операцию не удается завершить. Также сообщение об ошибке выглядит как «Адреса не найдены».

При этом безрезультатный поиск машины может продолжаться до десяти минут. Пользователи отмечают, что быстрее доехать на автобусе.

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В диспетчерской сервиса операторы могли ответить только, что приняли заявку о техническом сбое и передадут ее в соответствующий отдел внутри корпорации.

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#Дмитрий Зайцев#Такси#Яндекс такси#Автобусы#Сбой#Город#Новосибирск
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