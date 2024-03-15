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Яндекс такси

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2024
ФАС проверит «Яндекс. Такси»: что грозит новосибирским водителям
Федеральная антимонопольная служба решила отменить трехлетний мораторий на проверки для IT-компаний. В их числе — «Яндекс.Такси». По их мнению, агрегатор серьезно завышает цены для увеличения доходов. Однако водители считают, что работодатель отыграется на них.
15 марта, 06:31
«Яндекс. Такси» обещает снизить цены на поездки — каким способом?
13 марта, 11:52
2023
Что можно получить, если часто и много жаловаться?
21 августа 2023, 11:58
В России полегло «Яндекс. Такси»: смогут ли новосибирцы уехать домой
Пользователи сервисов по заказу такси «Яндекс Go» и Uber не могут заказать машину. В работе соответствующих приложений по всей России зафиксирован массовый сбой. Информацию подтвердили в службе агрегатора.
9 марта 2023, 11:55
У «Яндекс Go» в Новосибирске произошел сбой
21 февраля 2023, 14:47
2022
"Яндекс.такси" сбоит в Новосибирске
О неполадках в работе приложения сегодня, 9 ноября сообщали и водители, и пассажиры. - не определялась стоимость поездки, не получалось выбрать место посадки или прибытия, пишет НГС.
9 ноября 2022, 11:41
В Новосибирске машина "Яндес.Такси" протаранила кроссовер на светофоре
28 августа 2022, 08:36

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