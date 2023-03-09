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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В России полегло «Яндекс. Такси»: смогут ли новосибирцы уехать домой

9 марта 2023, 11:55
Фото: Elena Yastrebova / https://www.flickr.com/photos/[email protected]/47094759241/in/photolist-2eKAXaB
Россияне целый день не могут заказать такси до дома
Пользователи сервисов по заказу такси «Яндекс Go» и Uber не могут заказать машину. В работе соответствующих приложений по всей России зафиксирован массовый сбой. Информацию подтвердили в службе агрегатора.

«На данный момент заказы на такси не принимаются по техническим причинам. Ведутся работы», - рассказали Атас.Инфо представители «Яндекс.Такси».

При попытке вызвать такси через приложения появляется уведомление о возникших проблемах на сервере и оперативной работе технических служб. По данным сервиса Downdetector.ru, на данный момент зафиксировано более 1500 жалоб пользователей.

Стоит отметить, что это не единичные случаи сбоев в работе сервисов Яндекса. В конце февраля меломаны столкнулись с невозможностью послушать любимые треки через «Яндекс.Музыку», 6 февраля «упали» «Кинопоиск», «Дзен» и «Метрика». При этом все сбои были оперативно устранены в течение нескольких часов.

Напомним, что в начале марта под Новосибирском произошло жесткое ДТП с участием водителя такси. Мужчина погиб на месте, саму машину увезли на эвакуаторе.

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#Технологии#Интернет#Александр Ляхов#Яндекс такси#Такси#Сбой#Транспорт
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