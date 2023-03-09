В России полегло «Яндекс. Такси»: смогут ли новосибирцы уехать домой

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
«На данный момент заказы на такси не принимаются по техническим причинам. Ведутся работы», - рассказали Атас.Инфо представители «Яндекс.Такси».
При попытке вызвать такси через приложения появляется уведомление о возникших проблемах на сервере и оперативной работе технических служб. По данным сервиса Downdetector.ru, на данный момент зафиксировано более 1500 жалоб пользователей.
Стоит отметить, что это не единичные случаи сбоев в работе сервисов Яндекса. В конце февраля меломаны столкнулись с невозможностью послушать любимые треки через «Яндекс.Музыку», 6 февраля «упали» «Кинопоиск», «Дзен» и «Метрика». При этом все сбои были оперативно устранены в течение нескольких часов.
Напомним, что в начале марта под Новосибирском произошло жесткое ДТП с участием водителя такси. Мужчина погиб на месте, саму машину увезли на эвакуаторе.