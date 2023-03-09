В России полегло «Яндекс. Такси»: смогут ли новосибирцы уехать домой

Стоит отметить, что это не единичные случаи сбоев в работе сервисов Яндекса. В конце февраля меломаны столкнулись с невозможностью послушать любимые треки через «Яндекс.Музыку», 6 февраля «упали» «Кинопоиск», «Дзен» и «Метрика». При этом все сбои были оперативно устранены в течение нескольких часов.