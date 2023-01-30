Цены на такси резко выросли в Новосибирске 30 января

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Published Сегодня, 01:42
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Утром 30 января стоимость поездки в такси увеличилась в два раза. Агрегаторы связывают это с высоким спросом на машины.
«Я заказывала такси с МЖК примерно в 7 утра через несколько разных приложений. Цены очень выросли везде. Пишет, что в этом районе много заказов и пока свободных машин нет. Пришлось ехать вместо 350 рублей за 690 рублей», - рассказала Atas.info сибирячка Наталья.
Стоит отметить, что на выходных в Новосибирске был сильный снегопад. Из-за метели дорожники не справлялись с уборкой снега: не расчищены как дороги, так и тротуары.
Напомним, что недавно пассажиры автобуса № 88 на ОбьГЭС помогали вытолкать общественный транспорт, который застревал в сугробе.