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Published Сегодня, 01:42

Modified Сегодня, 01:44

Updated Сегодня, 01:44

Цены на такси резко выросли в Новосибирске 30 января

30 января 2023, 01:42
Фото: 1MI
Цены взлетели в два раза
В Новосибирске сегодня утром резко взлетели цены на такси, о чем сообщили читатели Atas.info.

Утром 30 января стоимость поездки в такси увеличилась в два раза. Агрегаторы связывают это с высоким спросом на машины.

«Я заказывала такси с МЖК примерно в 7 утра через несколько разных приложений. Цены очень выросли везде. Пишет, что в этом районе много заказов и пока свободных машин нет. Пришлось ехать вместо 350 рублей за 690 рублей», - рассказала  Atas.info сибирячка Наталья.

Стоит отметить, что на выходных в Новосибирске был сильный снегопад. Из-за метели дорожники не справлялись с уборкой снега: не расчищены как дороги, так и тротуары.

Напомним, что недавно пассажиры автобуса № 88 на ОбьГЭС помогали вытолкать общественный транспорт, который застревал в сугробе.

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#Эмилия Губарева#Такси#Цены#Транспорт#Город#Новосибирск
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