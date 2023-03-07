Под Новосибирском таксист погиб в жестком столкновении с Infiniti FX

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
Как сообщили читатели Atas.info, кроссовер на скорости врезался в легковушку, когда она остановилась на обочине. Водитель «Инфинити» отделался легким испугом, а другому мужчине так не повезло.
«В «Рио» находился таксист. Он сразу погиб, тело доставали полицейские. Я заметил, что от водителя Infiniti пахло алкоголем. Но точно не могу сказать, что он был чертовски пьян», - сообщил очевидец Алексей.
Разбитый всмятку Kia Rio увезли с дороги на эвакуаторе. Он понадобиться для расследования смертельного ДТП.