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Posted Сегодня, 02:15

Published Сегодня, 02:15

Modified Сегодня, 02:17

Updated Сегодня, 02:17

Под Новосибирском таксист погиб в жестком столкновении с Infiniti FX

7 марта 2023, 02:15
Фото: предоставил читатель
Таксист на Kia Rio погиб в ДТП под Новосибирском
Водитель такси на Kia Rio погиб в ДТП с автомобилем Infiniti FX в Новосибирской области. Авария произошла на подъезде к городу Искитиму.

Как сообщили читатели Atas.info, кроссовер на скорости врезался в легковушку, когда она остановилась на обочине. Водитель «Инфинити» отделался легким испугом, а другому мужчине так не повезло.

«В «Рио» находился таксист. Он сразу погиб, тело доставали полицейские. Я заметил, что от водителя Infiniti пахло алкоголем. Но точно не могу сказать, что он был чертовски пьян», - сообщил очевидец Алексей.

Разбитый всмятку Kia Rio увезли с дороги на эвакуаторе. Он понадобиться для расследования смертельного ДТП.

#Алина Шефер#Погиб#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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