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В Новосибирске машина "Яндес.Такси" протаранила кроссовер на светофоре

Сегодня, 15:36
Фото: аст-54
Таксист буквально снес с дороги автомобиль, ожидающий на перекрестке смены сигнала светофора с красного на зеленый
Сюжет
ДТП

В Кировском районе Новосибирска автомобиль с логотипами "Яндекс.Такси", двигаясь по улице Немировича-Данченко, на полном ходу врезался в кроссовер, стоящий на светофоре. Момент столкновения попал в поле зрения камеры видеорегистратора.

На этих кадрах видно, что таксист двигался с высокой скоростью и не пытался тормозить. После удара автомобили разбросало в разные стороны. Информации о пострадавших нет.

В Новосибирске водители такси  -  частые участники ДТП, которые происходят, по большей части, из-за превышения скорости и других нарушений правил дорожного движения таксистами.

 

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#Происшествия#ДТП#Яндекс такси#Такси#Авария#Видео
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