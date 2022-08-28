В Новосибирске машина "Яндес.Такси" протаранила кроссовер на светофоре

В Кировском районе Новосибирска автомобиль с логотипами "Яндекс.Такси", двигаясь по улице Немировича-Данченко, на полном ходу врезался в кроссовер, стоящий на светофоре. Момент столкновения попал в поле зрения камеры видеорегистратора.
На этих кадрах видно, что таксист двигался с высокой скоростью и не пытался тормозить. После удара автомобили разбросало в разные стороны. Информации о пострадавших нет.
В Новосибирске водители такси - частые участники ДТП, которые происходят, по большей части, из-за превышения скорости и других нарушений правил дорожного движения таксистами.