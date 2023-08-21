Что можно получить, если часто и много жаловаться?

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Навязчивые предложения от банков, звонки которых никогда не бывают вовремя, получал сегодня каждый, у кого есть мобильный телефон. Что делать, если сотрудники банка достают звонками? Вот рецепт от нашей читательницы:
«Мне позвонили из „Росбанка“ в 6 утра и я его сбросила. Через 3 секунды мне позвонили опять. Я вежливо им ответила, что у меня 6 утра и я сплю. Я сказала, что у меня утро и чтобы больше не звонили. И они позвонили третий раз. И тут уже я им ответила не так вежливо, после чего позвонила на горячую линию, пожаловалась.
Отправила подтверждение — скрины входящих звонков. Потребовала компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей. Они рассмотрели эту жалобу и начислили 1,5 тысячи рублей на счет».
Вот пример того, что можно потребовать от настойчивых продавцов кредитов. Но нужно знать, на какие нормы закона опираться. Автозвонки запрещены законом «О Рекламе», ст. 18, п. 2.: «Не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки)».
Так что, если банк достает вас звонками и не реагирует на жалобы, никак не компенсирует беспокойство, которое вам причиняет, можно пожаловаться в УФАС.
В «Яндекс Такси» работают более 170 000 водителей и, конечно, все не может быть идеально. Высказать свое недовольство можно не только низкой оценкой, поставив одну или две звезды. Можно написать, чем конкретно вы недовольны.
Например, еще одна наша читательница, написала, что водитель приехал не ту сторону Красного Проспекта в Новосибирске и не отвечал на звонок. В то же время он поставил счетчик на оплату за ожидание клиента. То есть она должна была еще заплатить за то, что переходила через широкую до машины водителя, который не там припарковался.
Жалоба в сервисный центр «Яндекс Такси» привела не только к отмене платы за эту поездку, которая так и не состоялась. Но если вы вызвали машину и сделали отмену уже после того, как водитель приехал, небольшую сумму такси все же снимает. Эту сумму не сняли и выдали промокод на 100 руб на следующую поездку.
Еще одному пассажиру «Яндекс такси», который пожаловался на водителя, который не брал трубку, начислили в сервисе 100 руб. и дали промокод на 300 руб. на Яндекс Маркете.
Тут совсем просто — фотографируете некондиционный товар, отправляете фото в чат поддержки. В сервисе доставки «Самокат» по отзывам еще одной читательницы это работает так. В качестве извинения за невкусный и пересоленный картофель в доставке «Самокат» предложили 10% скидки на следующую покупку.
А в качестве компенсации доставки растаявшего шоколада — скидку в размере стоимости шоколада так же на следующую покупку, то есть фактически вернули за него деньги. Обе скидки действительны 3 месяца.
Для самих сервисов это незначительные потери, но помогает поддерживать лояльность покупателей и сдерживать их от негативных отзывов в социальных сетях. Ведь репутацию потом не отмыть, проще отреагировать и заплатить сразу. Для того чтобы узнать мнение самих сервисов корреспондент Атас.Инфо отправил им запрос — как часто пользователи жалуются и злоупотребляют ли возможностью получить компенсацию.
Необычные услуги предлагал таксист в Новосибирске.