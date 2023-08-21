Что можно получить, если часто и много жаловаться?

«Мне позвонили из „Росбанка“ в 6 утра и я его сбросила. Через 3 секунды мне позвонили опять. Я вежливо им ответила, что у меня 6 утра и я сплю. Я сказала, что у меня утро и чтобы больше не звонили. И они позвонили третий раз. И тут уже я им ответила не так вежливо, после чего позвонила на горячую линию, пожаловалась.