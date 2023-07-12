Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Цифровой рубль, закон о котором принят Госдумой, это еще одна форма денег, размещенная на электронной платформе Банка России в виде специальных цифровых кодов. Его отличие от безналичного рубля — не нужно открывать счет в банке и класть туда деньги, чтобы потом ими распоряжаться. По сути, роль банков, как звеньев-посредников между Центробанком, гражданами и организациями заметно снижается.
«Банк может ваши деньги как-то использовать, потерять, перечислить не в том направлении или затянуть с перечислением. Цифровой рубль — это „окрашенные“ деньги, со своим целевым назначением и их можно мгновенно зачислять тому, кому нужно. Особенно удобно это использовать для различных государственных выплат — пенсий, пособий и так далее», — говорит доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
Управлять цифровыми рублями люди смогут при помощи специального приложения в смартфоне. С его же помощью оплачивать товары и услуги, для этого не требуется выпуска привычной пластиковой банковской карты. Так же цифровые рубли можно обналичить.
Прозрачность и целевое назначение платежей цифровыми рублями выгодны государству, поскольку минимизирует шансы ухода от налоговых платежей. Между тем, отмечает Коложвари, именно возможность «окрашивания» цифровых переводов, то есть, ограничения сфер, где можно тратить эти деньги, вызывает определенные опасения.
«Можно ограничить ваши покупки, ваши поездки, вашу свободу. Если пофантазировать на тему условного „цифрового концлагеря“, где все деньги вот такие цифровые, и вам диктуют определенные каналы, куда их можно тратить. Вот такая опасность теоретически существует», — резюмировал эксперт.