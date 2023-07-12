Цифровой рубль, закон о котором принят Госдумой, это еще одна форма денег, размещенная на электронной платформе Банка России в виде специальных цифровых кодов. Его отличие от безналичного рубля — не нужно открывать счет в банке и класть туда деньги, чтобы потом ими распоряжаться. По сути, роль банков, как звеньев-посредников между Центробанком, гражданами и организациями заметно снижается.